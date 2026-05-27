Kurban 3 Sapi, Ayu Ting Ting Maknai Iduladha Kali Ini dengan Rasa Syukur

jpnn.com, DEPOK - Pedangdut Ayu Ting Ting kembali melaksanakan ibadah kurban pada Hari Raya Iduladha tahun ini.

Pelantun lagu “Alamat Palsu” itu menyerahkan tiga ekor sapi untuk disembelih di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat.

Ayu Ting Ting mengaku bersyukur masih diberikan kesehatan dan rezeki sehingga dapat kembali berkurban bersama keluarga pada tahun ini.

“Maknai Iduladha ya yang jelas alhamdulillah masih dikasih sehat, rezeki, masih dikasih keberkahan sama Allah, masih bisa berkurban di tahun ini, alhamdulillah. Buat anak-anak, buat keluarga,” ujar Ayu, di kawasan Depok, Jawa Barat.

Meski demikian, pedangdut berusia 33 tahun tersebut enggan membeberkan bobot maupun detail sapi yang dikurbankan tahun ini.

Sambil berseloroh, Ayu mengaku tidak mengetahui secara pasti ukuran hewan kurban yang dibelinya.

“Kalau bobot kan saya bukan tukang sapinya ya,” kata Ayu Ting Ting.

Ayu mengatakan dirinya turut memilih langsung hewan kurban bersama sang ayah di tempat langganan keluarga mereka.