Kurban Berkah Baznas Menyasar Wilayah Bencana Hingga Palestina

Pembagian daging kurban (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memfasilitasi penyaluran Program Kurban Berkah Berdayakan Desa 2026 ke berbagai wilayah bencana hingga Palestina.

Program tersebut diarahkan untuk pemerataan distribusi hewan kurban sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatra.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, menyampaikan strategi penyaluran tahun ini tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan distribusi kurban antardaerah.

“Distribusi kurban kami rancang agar menjangkau daerah miskin, terpinggirkan, serta wilayah terdampak bencana,” ujar Sodik dalam keterangannya, Senin (20/4).

Baznas menetapkan alokasi khusus sebesar 10 persen dari total kurban untuk wilayah bencana di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 persen dialokasikan untuk Aceh, 5 persen untuk Sumatra Utara, dan 2 persen untuk Sumatra Barat.

Selain itu, Baznas juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan kurban ke Palestina melalui kerja sama dengan mitra internasional.

Menurut Sodik, distribusi kurban ke Palestina akan dilakukan dalam bentuk daging segar maupun daging olahan, menyesuaikan kondisi wilayah penerima.

