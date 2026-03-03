Kurir Pelaku Pencabulan Siswi SD di Palembang Diringkus Polisi

jpnn.com - PALEMBANG - Tim Unit I Subdirektorat I Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menangkap pria berinisial RR (29) yang merupakan tersangka pencabulan terhadap siswi SD NKN (10).

Tersangka yang berprofesi sebagai kurir transportasi online ini ditangkap di Jalan Veteran atau tepatnya di depan Mall Social Market.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel Komisaris Besar Nandang Mu’min Wijaya mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan orang tua korban.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Mendorong Kepolisian Mengusut Tuntas Kasus Pencabulan Anak Oleh Keluarganya

Nandang menjelaskan peristiwa dugaan pencabulan terjadi pada Senin 26 Januari 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu tersangka menjemput paksa korban di depan sekolahnya di Kota Palembang dengan modus mengajak mencari anak lain.

"Tersangka membawa korban berkeliling hingga ke lokasi sepi di Jaka Karang Sari IV, Kelurahan Gandus. Di sana, tersangka melakukan tindakan pencabulan dan sempat mencekik korban karena adanya perlawanan," kata Nandang.

Aksi tersebut terhenti saat seorang warga melintas di lokasi kejadian. Tersangka kemudian melarikan diri dan meninggalkan korban di kawasan Talang Kepuh.

Baca Juga: Sopir Taksi Online Diadukan ke Polisi Atas Dugaan Pencabulan

Lalu, korban pulang dan melapor ke orang tuanya.

Polisi mengidentifikasi tersangka melalui rekaman CCTV dari rumah warga dan sebuah kafe di Jalan Lunjuk.