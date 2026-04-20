Kurniawan Langsung Fokus ke Piala Asia U-17 2026, Panggil 3 Pemain Abroad

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U-17 Kurniawan Dwi Yulianto tak mau berlama-lama meratapi hasil buruk di Piala AFF U-17 2026.

Dia sudah ancang-ancang menyusun skuad menjelang Piala Asia U-17 2026.

Timnas Indonesia U-17 dipastikan tancap gas menuju turnamen yang akan digelar di Arab Saudi pada 5-22 Mei 2026. Namun, kali ini wajah tim dipastikan tak akan sama.

Tak hanya sekadar evaluasi biasa, legenda Timnas Indonesia itu akan melakukan perombakan pemain.

Dari total 50 pemain yang sudah masuk daftar, hanya 23 nama yang akan dipertahankan dan sesuai regulasi.

"Untuk pemain memang kami nanti akan membawa 23 pemain dan dari list rombongan kami itu ada 50 pemain yang sudah didaftarkan," ujar Kurniawan.

Untuk menambah kekuatan, Kurniawan akan memanggil tiga pemain abroad. Langkah ini diyakini sebagai upaya meningkatkan kualitas tim secara instan, terutama untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Grup B.

Mereka adalah Matthew Baker (Melbourne City, Australia), Mike Rajasa (FC Utrecht, Belanda), dan Noha Pohan Simangunsong (NAC Breda, Belanda).