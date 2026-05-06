Kurniawan Puas Timnas U-17 Indonesia Taklukkan China, Disiplin Jadi Senjata Utama

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia membuka langkah di Piala Asia U-17 2026 dengan kemenangan dramatis atas China. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto memuji kedisiplinan dan kerja keras para pemainnya.

Bermain di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Selasa (5/5/2026) malam WIB, Garuda Muda menang tipis 1-0 lewat gol telat Keanu Sanjaya.

Meski terus ditekan sepanjang pertandingan, Timnas U-17 menunjukkan pertahanan baja dan disiplin tinggi.

China tampil dominan dengan 19 tembakan dan empat mengarah ke gawang, sedangkan Indonesia hanya mampu melepaskan empat percobaan selama 90 menit.

Namun efektivitas jadi pembeda. Di saat laga tampak akan berakhir imbang, Keanu Sanjaya muncul sebagai pahlawan.

Dia sukses memanfaatkan umpan matang Matthew Baker serta kelengahan lini belakang China untuk membobol gawang lawan di menit-menit akhir.

Kurniawan pun tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dia menilai kedisiplinan pemain menjadi faktor utama yang membuat Indonesia mampu meredam agresivitas China.

"Alhamdulillah, kredit untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik dan posisi. Terima kasih juga untuk doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Kurniawan.