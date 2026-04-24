Kurs Rupiah Ambrol, Bank Indonesia Akhirnya Buka-bukaan

Bank Indonesia merespons nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.300 per dolar. Foto: Ricardo/jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia merespons nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.300 per USD pada Kamis (23/4).

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menjelaskan tekanan terhadap mata uang RI dipicu meningkatnya dinamika global.

Kendati demikian, Destry Damayanti menyampaikan pergerakan rupiah saat ini masih terpantau sejalan dengan kondisi yang dialami oleh negara-negara di kawasan.

"Pergerakan Rupiah masih sejalan dengan kawasan, dengan pelemahan year-to-date sebesar 3,54%," kata Destry Damayanti dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (24/4).

Bank Indonesia (BI) menyatakan terus meningkatkan intensitas intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini tengah tertekan.

Dalam upaya menjaga daya tarik pasar keuangan dalam negeri, Bank Indonesia juga

memperkuat struktur suku bunga pada instrumen moneter yang bersifat pro-market.

Strategi ini bertujuan agar aset domestik tetap kompetitif bagi investor di tengah dampak konflik Timur Tengah yang masih terus berlanjut.

