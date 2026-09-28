Kurs Rupiah Ambruk, USD Tembus Rp 17.903

jpnn.com, JAKARTA - Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menyatakan pelemahan rupiah Senin (28/9) dipengaruhi eskalasi konflik antara Iran dengan AS.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Senin bergerak melemah 75 poin atau 0,42 persen.

Mata uang garuda berada di level Rp 17.978 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.903 per USD.

"Situasi Selat Hormuz memanas, setelah delapan anggota Korps Marinir Amerika Serikat (AS) terluka setelah sebuah rudal jelajah antikapal Iran menghantam kapal yang mereka operasikan di Selat Hormuz," ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Iran disebut takkan melunakkan syarat-syaratnya untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Usulan Iran tersebut memungkinkan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari sembari negosiasi yang lebih luas dilanjutkan, dengan syarat Washington mencabut blokade angkatan laut, melonggarkan tekanan militer, menghapus sanksi atas penjualan minyak Iran, serta menyetujui gencatan senjata.

Iran menyatakan tetap berkomitmen pada syarat-syarat tersebut meskipun Trump menolaknya.

Selain itu, pasar juga tengah menanti agenda ekonomi AS akan jauh lebih padat pada pekan ini. Data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) dijadwalkan rilis pada Rabu (30/9/2026), diikuti oleh data ISM Manufacturing PMI pada Kamis (1/10/2026) dan laporan Nonfarm Payrolls (NFP) pada Jumat (2/10/2026).