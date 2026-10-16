Kurs Rupiah Anjlok, Bank Indonesia Ungkap Pemicunya

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea mengungkapkan penyebab melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp18.074 per dolar AS pada pukul 10.03 WIB.

Erwin menjelaskan kemerosotan rupiah tersebut dipicu oleh peningkatan sentimen risk-off di pasar global yang mendorong penguatan dolar AS sekaligus menekan pasar keuangan domestik.

"Arus keluar dana dari aset portofolio domestik diperkirakan masih berlanjut," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10).

Meski demikian, Erwin menekankan pergerakan mata uang Indonesia secara umum masih sejalan dengan tren mata uang di kawasan regional.

Kondisi tersebut ditunjukkan dengan tingkat pelemahan rupiah yang relatif terbatas, yakni sebesar 0,28 persen secara quarter-to-date (QTD).

"Cadangan devisa juga tetap terjaga sebesar USD146,3 miliar pada akhir September 2026," kata Erwin.

Erwin menegaskan BI berkomitmen untuk hadir di pasar demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya serta memastikan mekanisme pasar tetap berjalan baik.

Langkah intervensi tersebut dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.