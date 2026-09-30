Kurs Rupiah Berbalik Menguat 82 Poin, Intervensi BI Dinilai Berbuah Manis

jpnn.com, JAKARTA - Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan intervensi Bank Indonesia (BI) yang konsisten di pasar valuta asing (valas) berbuah manis.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu, bergerak menguat 87 poin atau 0,48 persen menjadi Rp 17.894 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.981 per USD.

“BI tetap konsisten melakukan intervensi setelah rupiah sempat menembus Rp 18 ribu per USD,” ucap Amru di Jakarta, Rabu.

BI menegaskan intervensi spot di pasar valas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tetap dilakukan sesuai dengan dinamika pasar.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin G Hutapea menerangkan komposisi intervensi spot sekitar 30 persen merupakan komposisi yang bersifat historis dan tidak menjadi target dalam pelaksanaan intervensi.

Erwin menjelaskan secara historis, seiring dengan upaya BI mendorong perkembangan pasar valas domestik, ia menyebut komposisi penggunaan instrumen spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF) mulai lebih berimbang.

Namun, hal tersebut tidak berarti komitmen BI untuk melakukan intervensi di pasar spot berkurang.

Di samping itu, sentimen global turut mempengaruhi pergerakan rupiah, yakni kenaikan yield US Treasury dan penguatan dolar AS.