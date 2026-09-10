Kurs Rupiah Hari Ini Dipengaruhi Data Keuangan Amerika Serikat

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan pergerakan rupiah, Kamis (10/9) dipengaruhi antisipasi pengumuman Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS).

Seperti diketahui, AS bakal merilis data mengenai besaran rencana buyback surat utang UST bertenor panjang.

"USD berada di bawah tekanan seiring antisipasi investor pada pengumuman Departemen Keuangan AS," kata Josua di Jakarta, Kamis.

Meskipun pengumuman sebelumnya mengindikasikan bahwa total nilai buyback setidaknya mencapai USD 4 miliar, sejumlah analis memperkirakan nilainya dapat jauh lebih besar.

Sementara itu, yen Jepang melanjutkan penguatannya setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengingatkan pelaku pasar agar tidak mengambil posisi berlawanan terhadap yen.

Bessent menyatakan ia memiliki pretty good insight mengenai keputusan kebijakan Bank of Japan (BoJ) ketika mengambil langkah terkait maupun melakukan intervensi terhadap yen.

Investor turut mencermati rilis data inflasi Consumer Price Index (CPI) AS yang berpotensi memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan Federal Reserve (The Fed) menjelang pertemuan pekan depan.

Sentimen lainnya berasal dari harga minyak yang terus menguat di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, sehingga meningkatkan risiko inflasi dan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan.