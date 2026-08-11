Kurs Rupiah Hari Ini Melemah, IHSG Dibuka Menguat
jpnn.com - JAKARTA – Berikut update kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026.
Nilai tukar rupiah hari ini bergerak melemah 40 poin atau 0,23 persen menjadi Rp17.795 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.755 per dolar AS.
Adapun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka menguat 18,44 poin atau 0,29 persen ke posisi 6.383,81.
Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,88 poin atau 0,30 persen ke posisi 636,01.
Diketahui, IHSG BEI pada Senin sore ditutup melemah seiring adanya kombinasi sentimen dari tingkat domestik dan global.
Pada Senin sore, IHSG ditutup melemah 44,28 poin atau 0,69 persen ke posisi 6.365,37.
Sementara, pada Senin sore kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 6,16 poin atau 0,96 persen ke posisi 634,13. (antara/sam/jpnn)
Kurs atau nilai tukar rupiah hari ini Selasa 11 Agustus 2026 melemah, IHSG BEI dibuka menguat.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
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