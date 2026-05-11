Kurs Rupiah Kembali Melemah, Terguncang Perundingan Iran-AS yang Buntu

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 4 poin atau 0,02 persen menjadi Rp 17.386 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.382 per USD.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan kurs rupiah terhadap USD dipicu oleh pembicaraan antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran yang menemui jalan buntu.

“Rupiah diperkirakan akan melemah seiring dengan menguatnya dolar dan harga minyak mentah dunia,” ucap Lukman di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Rupiah Hari Ini Dibuka Melemah 24 Poin Tertekan Eskalasi Konflk Selat Hormuz

Mengutip Sputnik, Iran menolak usulan perdamaian yang diajukan AS karena hal tersebut "berarti menerima tuntutan yang berlebihan" dari Washington.

Kantor berita Iran ISNA sebelumnya melaporkan bahwa respons Iran terhadap usulan dari AS difokuskan untuk mengakhiri perang serta memastikan keamanan pelayaran di Teluk Persia dan Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump menuturkan tanggapan Iran terhadap proposal AS untuk mengakhiri konflik sangat tak bisa diterima.

Menurut Press TV, tanggapan dari Iran menekankan perlunya AS membayar kerugian perang kepada Teheran.

Pada awal Mei, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran mengonfirmasi Teheran telah menerima tanggapan AS terhadap usulan perdamaian 14 poin dari Iran, melalui perantara Pakistan.