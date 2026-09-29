Kurs Rupiah Makin Melemah, USD Jadi Rp 17.997

jpnn.com, JAKARTA - Analis Doo Financial Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dipicu ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak melemah 19 poin atau 0,11 persen menjadi Rp 17.997 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.978 per USD.

“Rupiah diperkirakan masih tertekan terhadap dolar AS oleh ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dan imbal hasil obligasi AS yang terus meningkat,” ucap Lukman di Jakarta, Selasa.

Mengutip Xinhua, pasar investor menduga adanya peningkatan ekspektasi mengenai pengetatan kebijakan lebih lanjut oleh Federal Reserve.

Data CME FedWatch mencatat para pelaku pasar memperkirakan adanya peluang sekitar 70 persen untuk kenaikan suku bunga sebesar seperempat poin lagi pada pertemuan The Fed tanggal 28 Oktober.

Langkah ini menyusul kenaikan suku bunga pertama sejak 2023 yang dilakukan bank sentral tersebut pada 16 September, yang menaikkan suku bunga ke kisaran 3,75 persen hingga 4 persen.

Lukman menganggap kenaikan ekspektasi ini dipengaruhi sikap Presiden AS Donald Trump yang menolak proposal terbaru Iran yang disampaikan kepada Washington dalam negosiasi tidak langsung di New York pekan ini, sebagaimana laporan Anadolu.

Teheran mengusulkan pembukaan kembali jalur perairan strategis tersebut dan dimulainya kembali pembicaraan nuklir dalam waktu satu minggu, sebagai imbalan atas pencabutan blokade angkatan laut oleh Washington, penghapusan sanksi terhadap penjualan minyak Iran, dan pemulihan gencatan senjata di seluruh kawasan.