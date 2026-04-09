Kurs Rupiah Melemah Lagi, Hari Ini Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah melemah 18 poin atau 0,11 persen menjadi Rp 17.030 per USD pada Kamis pagi (9/4).

Angka itu melemah dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.012 per USd.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi pelanggaran kesepakatan gencatan senjata oleh Israel yang menyerang Lebanon.

Kurs Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di kisaran Rp 17.020 per USD hingga Rp 17.080 USD.

“Dipengaruhi oleh meningkatnya kembali tekanan eksternal setelah klaim Iran terhadap pelanggaran kesepakatan gencatan senjata terkait serangan Israel ke Lebanon, sehingga memicu harga minyak naik,” ucap Rully di Jakarta, Kamis.

Mengutip Anadolu, sebelumnya AS telah menerima proposal berisi 10 poin sebagai dasar yang dapat dijalankan untuk negosiasi dengan tujuan untuk mengakhiri perang.

Salah satu poin yang tercantum ialah penghentian permusuhan di semua garda depan, termasuk di Lebanon.

Namun, Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di daerah Dahiyeh, sebelah selatan Beirut, Lebanon. Tentara Israel sebelumnya menyatakan telah menyerang lebih dari 100 lokasi dalam waktu 10 menit di Beirut, Lembah Beqaa, dan Lebanon selatan, dengan total wafat 254 orang.