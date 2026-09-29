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Kurs Rupiah Melorot Terus, BI Atur Ulang Strategi Stabilitas Mata Uang Garuda

Kurs Rupiah Melorot Terus, BI Atur Ulang Strategi Stabilitas Mata Uang Garuda
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Kurs rupiah dipengaruhi kenaikan imbal hasil obligasi AS. Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tantangan penguatan dolar AS (USD).

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan dari segi moneter penguatan kebijakan moneter akan terus dilakukan secara konsisten melalui sejumlah pilar kebijakan.

Salah satu langkah yang diperkuat adalah pengawasan lalu lintas devisa. BI juga akan memperkuat kecukupan likuiditas melalui operasi moneter untuk surat berharga non-SBN.

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“Kami akan memperkuat pengawasan lalu lintas devisa, kemudian juga kami akan terus memperkuat kecukupan likuiditas melalui repo operasi moneter untuk non-SBN,” kata Destry  di Jakarta, Senin (28/9).

Destry mengatakan bank sentral telah mulai membuka fasilitas repo untuk surat berharga non-SBN, yang saat ini telah diterapkan pada surat berharga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Selanjutnya, mulai Oktober 2026, fasilitas itu akan diperluas untuk obligasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

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Surat berharga yang diterbitkan SMF dan SMI dapat direpokan kepada BI ,sehingga diharapkan turut memperdalam pasar uang bagi kedua instrumen tersebut.

Langkah tersebut dilakukan di tengah tantangan eksternal berupa penguatan dolar AS terhadap mata uang dunia.

Bank Indonesia (BI) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tantangan penguatan dolar AS (USD).

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