jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa (24/11) bergerak menguat 6 poin atau 0,03 persen.

Kurs rupiah menjadi Rp18.197 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.203 per USD.

Analis Doo Financial Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi harapan investor agar status pasar Indonesia dipertahankan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

“Rupiah diperkirakan masih berpotensi menguat terhadap dolar AS oleh harapan investor akan dipertahankannya status pasar Indonesia pasca pembicaraan Prabowo (Presiden RI Prabowo Subianto) dengan MSCI,” kata Lukman, di Jakarta, Selasa.

Sebagai informasi, terdapat pemberitaan yang menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan konferensi telepon dengan CEO MSCI Henry Fernandez pada 10 November 2026 selama lebih dari satu jam.

Pembicaraan berlangsung melalui konferensi telepon dan dimediasi oleh pendiri Bridgewater Associates Ray Dalio. Sejumlah pihak disebut turut bergabung dalam pembicaraan tersebut, termasuk CEO Danantara Rosan Roeslani serta beberapa pejabat dan penasihat pemerintah.

Dalam diskusi tersebut, Fernandez disebut menyampaikan bahwa MSCI tidak serta-merta berniat menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia.

Sebaliknya, MSCI akan terus memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk memenuhi standar MSCI.