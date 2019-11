Kurs Rupiah Pekan Ini Diprediksi Melemah, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan ini, berpotensi melemah seiring pelemahan mata uang kuat Asia.

"Pagi ini mata uang kuat Asia yen dan dolar Hong Kong dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang bisa menjadi sentimen pelemahan rupiah hari ini setelah beberapa hari terakhir menguat," kata ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih di Jakarta, Senin (4/11).

Dari domestik, inflasi Oktober 2019 tercatat 0,02 persen (mom) atau 3,13 perseen (yoy). Secara kumulatif, dari Januari sampai Oktober tercatat 2,22 persen (ytd).

"Tersisa dua bulan hingga akhir tahun 2019, tampaknya infasi masih terjaga di bawah 3,3 persen walaupun pada dua bulan terakhir biasanya inflasi cukup tinggi," ujar Lana.

Dari eksternal, Arab Saudi mensinyalkan untuk menyetujui penawaran saham ke publik (IPO) Aramco.

Kemungkinan Aramco akan menjual 1-2 persen sahamnya kepada publik dengan nilai USD 20 miliar sampai USD 40 miliar. Per September, penerimaan bersih Aramco mencapai USD 68 miliar.

"IPO ini bisa membuat harga minyak mentah naik," kata Lana.

Lebih lanjut, Lana memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp 14.040 per dolar AS hingga Rp 14.060 per dolar AS.