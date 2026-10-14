Kurs Rupiah Sore Ini Memble Lagi, Ternyata Gegara 2 Faktor

jpnn.com, JAKARTA - Analis Bank Woori Saudara (BWS) Rully Nova mengatakan pergerakan rupiah masih datar seiring antisipasi investor atas data inflasi Consumer Price Index (CPI) AS malam ini.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu, bergerak melemah 3 poin atau 0,02 persen.

Kurs rupiah berada di level Rp17.903 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.900 per USD.

“Rupiah hari ini yang datar-datar saja dipengaruhi oleh global antisipasi data inflasi CPI AS nanti malam (Rabu, 14/10), dan sikap dovish dari pejabat The Fed terkait kenaikan suku bunga tahun depan,” kata Rully, di Jakarta, Rabu.

Mengutip Anadolu, inflasi AS yang diperkirakan akan meningkat akibat naiknya biaya energi, akan memberikan gambaran mengenai potensi arah kebijakan moneter Federal Reserve ke depannya. Estimasi pasar uang menunjukkan adanya kemungkinan sebesar 78 persen bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga bulan ini.

Di sisi lain, Presiden The Fed New York John Williams menyatakan bank sentral sebaiknya menaikkan suku bunga sekali lagi tahun ini.

Namun, tidak memerlukan kenaikan lebih lanjut setelahnya, karena ia memperkirakan inflasi akan turun secara signifikan tahun depan.

Melihat sentimen domestik, obligasi pemerintah Indonesia bertenor pendek yang menguat membuat rupiah relatif stabil.