Kursi Presiden FIFA Goyang, Donald Trump Turun Tangan Bela Gianni Infantino

jpnn.com - Donald Trump ikut angkat suara ketika posisi Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA mulai mendapat tekanan

Presiden Amerika Serikat itu bahkan memperingatkan FIFA agar tidak mengambil keputusan yang menurutnya bisa menjadi kesalahan besar.

Sikap Trump muncul setelah Infantino mendapat sorotan tajam dari sejumlah konfederasi akibat rencana komersialisasi sebagian aset FIFA, termasuk Piala Dunia.

UEFA, AFC, dan CONCACAF menjadi pihak yang paling vokal mengkritik proposal tersebut meski rencana itu akhirnya ditarik.

Trump Pasang Badan untuk Infantino

Trump menyampaikan dukungannya melalui Truth Social. Dia menilai Infantino telah memberikan kontribusi besar selama memimpin FIFA, termasuk dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

"Menurut saya, mengganti Infantino justru akan menjadi keputusan yang sangat keliru bagi FIFA," katanya.

Trump juga meyakini keberhasilan turnamen sebelumnya tidak lepas dari kepemimpinan Infantino.

"Saya melihat Infantino telah membawa Piala Dunia ke tingkat yang sangat tinggi, sehingga kehilangan dirinya bisa membuat FIFA kesulitan mengulangi keberhasilan tersebut," tambahnya.