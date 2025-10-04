KUSTOMFEST 2025 Banjir Karya 'Gila' Builder Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Para pencinta custom culture di Indonesia kembali dimanjakan melalui perhelatan KUSTOMFEST 2025, di Jogja Expo Center (JEC), 4–5 Oktober.

Memasuki tahun ke-14 penyelenggaraan, KUSTOMFEST menghadirkan karya-karya terbaik builder lokal sekaligus deretan konten acara menarik bagi pengunjung.

Tahun ini, KUSTOMFEST mengusung tema “MADCHINIST”, sebuah istilah yang menggambarkan kegilaan para builder Indonesia dalam mengutak-atik mesin dan melahirkan karya penuh kreativitas.

Menurut Direktur KUSTOMFEST, Lulut Wahyudi, tema tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para mekanik dengan skill tinggi yang selalu melahirkan karya unik sepanjang 14 tahun perjalanan KUSTOMFEST.

Ajang Kreativitas Builder Lokal dan Internasional

Di panggung KUSTOMFEST 2025, pengunjung bisa menemukan berbagai karya ekstrem mulai dari mesin handmade dengan konfigurasi unik—mulai dari 1 silinder, 4 silinder segaris, V-Twin, hingga W-Engine, dan radial engine.

Tidak hanya itu, ada juga konversi mesin dari 2-tak ke 4-tak maupun 4-tak ke diesel, yang menunjukkan sejauh mana kreativitas dunia kustom Indonesia berkembang.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pestanya para rider kalcer tetap menghadirkan Hot Rod & Kustom Car Show serta Kustom Bike Show.