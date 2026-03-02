Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran, Anshorullah Desak Prabowo Tarik RI dari BoP

jpnn.com - Organisasi kemanusiaan Aqsa Working Group (AWG) mendesak komunitas internasional dan para pemimpin negara untuk bersatu menghentikan agresi militer Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran dan negara mana pun di dunia, termasuk Palestina.

"Seluruh pihak bertanggung jawab untuk memperjuangkan perdamaian berkelanjutan, menghormati kedaulatan negara, serta menghentikan praktik agresi yang merusak tatanan global," kata Ketua Presidium AWG Muhammad Anshorullah dalam siaran pers, Minggu (1/3/2026).

Anshorullah menyatakan bahwa AWG mengutuk serangan militer AS-Israel ke Iran sebagai pelanggaran berat terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

"Tindakan militer semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam tatanan global yang berlandaskan hukum," ujarnya.

Menurut Anshorullah, situasi di Timur Tengah saat ini tidak dapat dipisahkan dari konteks penjajahan dan genosida di Palestina.

Iran, katanya, menjadi satu dari sedikit negara Muslim yang secara konsisten dan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak intervensi asing.

Dia menyebut ketegangan di kawasan tersebut saat ini dimanfaatkan oleh AS dan Israel untuk memperkeruh stabilitas keamanan.

"Zionis Israel berpotensi semakin leluasa melakukan berbagai tindakan represif di Palestina," katanya dalam siaran pers AWG.