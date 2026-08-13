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Kutuk Serangan Kapal Dagang di Bab Al-Mandeb yang Lukai ABK WNI, Kemlu RI Layangkan Kecaman Keras

Kutuk Serangan Kapal Dagang di Bab Al-Mandeb yang Lukai ABK WNI, Kemlu RI Layangkan Kecaman Keras
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Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne Mewengkang. /ANTARA/Cindy Frishanti/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengutuk serangan kapal dagang di Selat Bab Al-Mandeb, Yaman, yang melukai ABK WNI pasca-insiden yang menimpa kapal MV Tihamah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Yvonne Mewengkang mengatakan kecaman tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dalam percakapan telepon dengan Menlu Yaman Afrah Abdulaziz Al-Zouba pada Rabu (12/8).

“Tentunya dalam kesempatan tersebut, Menlu RI mengecam keras serangan ini dan menekankan perlunya langkah untuk mencegah eskalasi lanjutan,” kata Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

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Dalam percakapan tersebut, katanya, Sugiono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Yaman atas asistensi dan fasilitasi bantuan bagi para ABK WNI yang terdampak serangan, khususnya melalui pembukaan akses konsuler bagi mereka.

Sugiono juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dengan Yaman dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan serta mencegah eskalasi konflik di wilayah tersebut, demikian Yvonne.

Sementara itu, terkait kondisi tiga ABK WNI di kapal MV Tihamah, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah memastikan dua ABK selamat, sementara satu ABK lainnya masih hilang.

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“Untuk satu ABK lainnya masih belum ditemukan, dan upaya pencarian dan penyisiran di wilayah laut masih terus dilakukan secara intensif oleh pihak-pihak terkait,” kata Heni.

Informasi terbaru mengenai kondisi ABK WNI tersebut, katnya, diterima pihak Indonesia pada Kamis pagi melalui nota diplomatik atau note verbale dari Kemlu Yaman. Kapal tersebut diketahui membawa total 11 ABK, terdiri atas delapan WN Pakistan dan tiga WNI.

Pemerintah Indonesia mengutuk serangan kapal dagang di Selat Bab Al-Mandeb, Yaman, yang melukai ABK WNI pasca-insiden yang menimpa kapal MV Tihamah.

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