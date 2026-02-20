menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kutukan Belum Patah, Mampukah Persija Jakarta Menundukkan PSM Makassar?

Kutukan Belum Patah, Mampukah Persija Jakarta Menundukkan PSM Makassar?

Kutukan Belum Patah, Mampukah Persija Jakarta Menundukkan PSM Makassar?
Suporter Persija Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Persija Jakarta menghadapi tantangan berat saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-22 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs PSM akan digelar di Jakarta International Stadium, Jumat (20/2/2026).

Macan Kemayoran datang ke laga ini dengan catatan pertemuan yang kurang bersahabat.

Dalam beberapa musim terakhir, Persija kerap kesulitan membongkar pertahanan Juku Eja.

Kemenangan atas tim asal Sulawesi Selatan tersebut bahkan terasa seperti barang langka bagi Persija.

Dalam lima pertemuan terakhir, Persija hanya sekali mampu meraih kemenangan melawan PSM.

Adapun sisanya berakhir dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Situasi kian menekan karena pada dua perjumpaan terakhir, Persija selalu harus mengakui keunggulan PSM.

