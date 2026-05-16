Kutukan Panjang Berakhir! Toni Firmansyah Ungkap Pembeda Persebaya dan Semen Padang

jpnn.com - Semen Padang FC harus menelan kekalahan pahit saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Bajul Ijo menang dengan skor cukup mencolok 7-0 dalam laga yang digelar di Stadion H. Agus Salim, Jumat (15/6/2026).

Hasil tersebut bukan sekadar tambahan tiga poin. Kemenangan itu sekaligus memutus catatan negatif Persebaya yang selama satu dekade gagal membawa pulang kemenangan dari Padang.

Sebelumnya, terakhir kali Persebaya menang di markas Semen Padang terjadi pada 2015 silam.

Bajul Ijo berpesta lewat gol-gol Francisco Rivera, Catur Pamungkas, Bruno Moreira, Mihailo Perovic, serta hattrick Bruno Paraiba.

Gelandang muda Persebaya Toni Firmansyah menyambut hasil itu dengan rasa syukur.

Menurutnya, kemenangan besar yang diraih Persebaya bukan sesuatu yang datang secara kebetulan, tetapi buah dari kerja keras seluruh elemen tim sepanjang pertandingan.

"Kami sangat bersyukur bisa mendapatkan hasil positif di Padang. Pertandingannya tidak mudah, tetapi sejak awal kami bekerja keras sejak awal dan berusaha menekan lawan agar bisa unggul," ucapnya.