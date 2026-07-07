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Kutukan Spanyol di Piala Dunia Berakhir, Portugal Jadi Korban

Kutukan Spanyol di Piala Dunia Berakhir, Portugal Jadi Korban
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Selebrasi Mikel Merino seusai mencetak gol kemenangan Spanyol melawan Portugal pada menit ke-90+1 di Dallas Stadium, Texas, Selasa (7/7) dini hari WIB. Foto: X/@SEFutbol

jpnn.com - Spanyol akhirnya melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 seusai mengalahkan Portugal.

Berlaga di Dallas Stadium, Texas, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Luis de la Fuente itu menang dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang La Roja dicetak Mikel Merino pada menit ke-90+1.

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Keberhasilan menembus perempat final menjadi yang pertama bagi Spanyol sejak menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Sejak menjadi Juara Dunia, langkah terbaik Tim Matador di ajang empat tahunan itu hanya sampai babak 16 besar.

Terakhir, pada edisi 2022 di Qatar, Spanyol kembali terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Maroko lewat adu tendangan penalti dengan skor 0-3.

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Kini, Spanyol akan menghadapi pemenang laga antara Amerika Serikat kontra Belgia pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Menarik menanti kiprah La Roja yang berpeluang mengakhiri penantian panjang untuk kembali meraih gelar Juara Dunia.

Spanyol akhirnya mengakhiri kutukan tembus perempat final Piala Dunia 2026 seusai mengalahkan Portugal, Selasa (7/7) dini hari WIB

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