KWP Apresiasi Permintaan Maaf Benny K Harman Atas Ucapannya ke Wartawan

jpnn.com, JAKARTA - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) mengapresiasi sikap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman, yang telah menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada wartawan yang sempat viral di media sosial.

Wakil Ketua KWP Erwin Syahputra Siregar menyebut langkah Benny menunjukkan kedewasaan dan penghormatan terhadap profesi jurnalis.

"Kami menerima permintaan maaf Pak Benny dengan baik. Ini bentuk tanggung jawab moral dan etika seorang wakil rakyat terhadap publik dan insan pers,” ujar Erwin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8).

Lebih lanjut, Erwin mengatakan KWP pernyataan BKH itu harus menjadi bahan refleksi komunitas wartawan yang memang diakui wartawan sekarang menghadapi banyak tantangan sehingga perlu terus menerus mawas diri dan koreksi diri.

"Omongan BKH harus menjadi alarm untuk dunia wartawan," ujarnya.

Ucapan Benny yang sempat menimbulkan polemik terjadi saat dirinya diwawancarai oleh sejumlah wartawan terkait kehadiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara pidato Presiden menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

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Saat itu, Benny sempat melontarkan kalimat, “Woi kamu, otak kamu ada engak?” kepada salah satu wartawan.

Dalam klarifikasinya, Benny menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan wartawan.