KWP Award 2026, Sarmuji Sabet Gelar Responsif Terhadap Aspirasi Publik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyabet penghargaan sebagai Legislator Responsif Terhadap Aspirasi Publik dalam ajang KWP Award 2026. Sarmuji dinilai sebagai sosok wakil rakyat yang aktif merespons aspirasi masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Sarmuji menyampaikan apresiasi dan menilai penghargaan itu sebagai pengakuan atas kerja-kerja politik yang telah dijalankan.

"Pertama, terima kasih pada KWP. Saya diberikan penghargaan legislator yang responsif terhadap aspirasi publik," kata Sarmuji seusai menerima penghargaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/4).

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut juga menjadi bentuk pengakuan personal atas perannya dalam merespons kebutuhan masyarakat. "Secara pribadi saya diberikan penghargaan sebagai figur politisi yang responsif terhadap aspirasi publik," katanya.

Menurut Sarmuji, penghargaan ini relevan dengan upaya yang selama ini dilakukan di parlemen dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. "Penghargaan tersebut relevan dan tentu saya merasa terhormat atas penghargaan dari KWP karena penghargaan ini mencerminkan kerja-kerja yang sudah dilakukan di Parlemen," ucapnya.

KWP Award 2026 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga simbol pengawasan sekaligus apresiasi dari jurnalis parlemen terhadap kinerja wakil rakyat. Ajang ini merupakan agenda rutin dua tahunan yang mengusung tema "Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi: Bersama Mewujudkan Indonesia Emas". Tujuannya untuk memotret kinerja para pemimpin dan wakil rakyat secara objektif melalui pengamatan pers.

Pada gelaran tahun ini, tercatat lebih dari 60 nominasi penerima penghargaan. Tradisi pemberian penghargaan ini telah berlangsung konsisten, seperti KWP Awards 2021 yang dipimpin Marlen Erikson Sitompul dan KWP Awards 2023 yang dinakhodai Ariawan bersama Samrut Lellosima. Pelaksanaan KWP Award 2026 juga mendapat dukungan luas dari sejumlah perusahaan negara (BUMN) dan swasta yang berperan dalam pembangunan nasional, di antaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, GoTo, Astra, Hutama Karya, PLN, Taspen, dan Inalum. (tan/jpnn)