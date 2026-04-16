KWP Awards 2026, Arif Rahman NasDem Terima Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman menerima penghargaan dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Awards 2026 sebagai Legislator Fokus Kesejahteraan Petani dan Nelayan.

Penghargaan diserahkan langsung pengurus KWP dalam acara penganugerahan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).

Arif menyebut KWP Awards 2026 sebagai bentuk penghargaan ke legislator yang konsisten turun langsung ke masyarakat.

“Untuk acara KWP Awards 2026 ini menurut saya sebuah langkah yang baik dari forum wartawan di DPR dalam rangka mengapresiasi anggota-anggota yang memang selama ini turun ke bawah (rakyat),” ujar legislator Komisi IV DPR RI itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis ini.

Arif pun berharap ajang KWP Awards 2026 bisa ditingkatkan ke depan, karena menjadi sarana memantau kinerja para legislator.

"Ya, ke depan saya berharap juga bisa lebih baik lagi dan bagaimana memantau atau melihat gerakan atau langkah-langkah dari anggota DPR supaya sesuai dengan fungsinya harus selalu turun ke bawah,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila itu.

Diketahui, KWP Award 2026 mengusung tema 'Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi: Bersama Mewujudkan Indonesia Emas'.

Ajang ini menjadi agenda dua tahunan yang bertujuan memberikan pengakuan kepada para legislator, senator, hingga mitra kerja parlemen yang memberikan dampak nyata melalui fungsi legislasi dan pengawasannya.