KWP Gelar Doa Bersama untuk 5 Jurnalis dan 3 ABK yang Hilang

jpnn.com, JAKARTA - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar aksi doa bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Aksi ini sebagai bentuk solidaritas atas musibah hilangnya lima jurnalis dan tiga ABK saat meliput erupsi Gunung Krakatau.

Langkah spiritual dan konsolidasi komunitas pers ini dilakukan seusai tim SAR resmi menghentikan operasi pencarian darat maupun laut pada Kamis 17 September 2026 malam tanpa hasil signifikan.

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Ketua KWP Ariawan menegaskan wartawan di Senayan menolak untuk menyerah dan tetap optimistis seluruh korban, antara lain Bagus, Ari Basuki, Yudhistiro, Firdaus, serta Donald dapat ditemukan dalam keadaan selamat.

Ketua KWP Ariawan bersama pengurus KWP dan komunitas tarian saat menggelar doa bersama sebagai bentuk solidaritas atas musibah hilangnya lima jurnalis dan tiga ABK saat meliput erupsi Gunung Krakatau. Foto: Dok. KWP

KWP mengapresiasi kerja keras tim penyelamat sekaligus menyampaikan belasungkawa dan dorongan ketabahan bagi keluarga korban di rumah.

"Hari ini teman-teman dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen beserta seluruh rekan wartawan melakukan doa bersama. Kami masih optimis dan terus berharap kelima rekan kita, termasuk tiga ABK, dapat ditemukan dalam keadaan selamat," kata Ariawan di lokasi doa bersama.