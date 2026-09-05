menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KY Diminta Cermati Dugaan Pelanggaran Etik dalam Perkara Menara Badung

KY Diminta Cermati Dugaan Pelanggaran Etik dalam Perkara Menara Badung

KY Diminta Cermati Dugaan Pelanggaran Etik dalam Perkara Menara Badung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi Yudisial (KY) akan melakukan pemeriksaan etik terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Ilustrasi Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Sengketa antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk kembali menjadi sorotan.

Pengamat hukum UIN Andi Syafrani menilai Komisi Yudisial (KY) dapat memberikan perhatian terhadap perkara tersebut apabila terdapat pengaduan yang disertai alasan rasional dan indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran etik hakim.

Berdasarkan salinan informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar, perkara tersebut telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 200/PDT/2026/PT DPS tanggal 20 Agustus 2026.

Baca Juga:

Dalam putusan itu, PT Bali Towerindo Sentra Tbk selaku Penggugat/Pembanding II memenangkan perkara melawan Pemerintah Kabupaten Badung selaku Tergugat/Pembanding I.

Andi mengatakan KY memiliki kewenangan untuk memantau perilaku hakim dalam proses persidangan dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik.

Namun, kewenangan tersebut tidak mencakup penilaian terhadap substansi putusan pengadilan.

Baca Juga:

“KY bisa memberikan atensi jika ada pengaduan dan permohonan,” kata Andi.

Menurut dia, para pihak atau pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada KY apabila menemukan dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam penanganan perkara.

Apabila amar putusan berimplikasi pada pembatasan ruang usaha bagi pelaku usaha lain, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan terkait persaingan usaha sehat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI