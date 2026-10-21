KY Jatuhkan Sanksi Etik kepada Hakim Tipikor dalam Perkara Bengawan Kamto

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia menjatuhkan sanksi etik berupa teguran tertulis kepada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jambi, Alfretty Marojahan Butar Butar.

Sanksi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) saat menangani perkara korupsi dengan terdakwa Bengawan Kamto.

Informasi tersebut disampaikan Fikri Riza, kuasa hukum Bengawan Kamto, yang sebelumnya melaporkan hakim tersebut kepada KY atas dugaan pelanggaran etik dalam proses persidangan.

Fikri menilai keputusan KY menjadi perhatian penting bagi upaya menjaga integritas dan profesionalisme hakim, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Saya prihatin atas tercorengnya wibawa persidangan tipikor di Jambi. Tindakan intervensi sepihak dan ketidakpatuhan terhadap kolegialitas majelis hakim merupakan preseden buruk yang dapat merusak martabat peradilan,” ujar Fikri dalam keterangan persnya di Jakarta.

Berdasarkan informasi dalam salinan petikan putusan KY tertanggal 26 Agustus 2026, sanksi tersebut tercantum dalam putusan Nomor 0101/L/KY/VIII/2026 yang dibacakan dalam Sidang Pleno KY, dipimpin Ketua Majelis Sidang Pleno Desmihardi.

Perkara etik itu berkaitan dengan penanganan perkara pidana khusus korupsi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jmb atas nama terdakwa Bengawan Kamto.

Dalam laporan dan uraian perkara etik tersebut, persoalan yang disorot antara lain tindakan hakim dalam pemeriksaan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta interaksi hakim dengan para saksi yang dihadirkan di persidangan.