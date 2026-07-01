menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kylian Mbappe Rebut Takhta Lionel Messi di Piala Dunia 2026

Kylian Mbappe Rebut Takhta Lionel Messi di Piala Dunia 2026

Kylian Mbappe Rebut Takhta Lionel Messi di Piala Dunia 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kylian Mbappe menunjukkan ketajamannya saat Prancis menghajar Swedia 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jpnn.com - Kylian Mbappe untuk sementara mengambil alih takhta Lionel Messi dalam perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026.

Kedua bintang tersebut sama-sama telah mengemas enam gol, tetapi Mbappe berhak menempati posisi teratas.

Kapten Timnas Prancis itu mengambil alih pimpinan klasemen pencetak gol seusai tampil gemilang ketika Les Bleus menyingkirkan Swedia dengan kemenangan 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Dalam laga tersebut, Mbappe mencetak brace yang membuat koleksi golnya menyamai milik Messi.

Meski memiliki jumlah gol identik, Mbappe untuk sementara berhak menempati posisi pertama.

FIFA menggunakan jumlah asis sebagai penentu ketika dua pemain atau lebih mengoleksi gol yang sama.

Baca Juga:

Mbappe sudah membukukan dua asis sepanjang turnamen, sedangkan Messi masih belum mencatatkan kontribusi umpan yang berbuah gol.

Seluruh asis bomber Real Madrid itu lahir pada fase grup saat Prancis berhadapan dengan Norwegia.

Dua bintang lapangan hijau sama-sama tampil tajam di Piala Dunia 2026. Meski begitu, Lionel Messi harus rela kalah dari Kylian Mbappe.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI