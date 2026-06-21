Kymco Bersiap Memanaskan Persaingan di Segmen Big Skutik Adventure

jpnn.com - Kymco tampaknya tidak main-main menggarap pasar skuter adventure.

Mereka baru saja mendaftarkan nama CV-X45, yang diyakini menjadi versi produksi dari motor konsep CV-R5.

Kehadiran CV-X45 menarik perhatian karena digadang-gadang bakal menjadi rival baru di segmen skutik petualang.

Salah satu keunggulan utama Kymco CV-X45 terletak pada perpaduan karakter skuter dan motor adventure.

Motor diperkirakan menggunakan mesin satu silinder 427 cc, yang mampu menghasilkan tenaga sekitar 34 Hp dan torsi 40 Nm.

Mesin tersebut juga sudah didukung teknologi ride-by-wire yang membuat respons bukaan gas lebih presisi, karena dikendalikan secara elektronik.

Di sektor kaki-kaki, CV-X45 dirancang untuk menghadapi beragam kondisi jalan.

Suspensi travel panjang, garpu depan upside down, serta kombinasi roda 15 inci di depan dan 14 inci di belakang menjadi modal menunjang kemampuan jelajah, tanpa mengorbankan kenyamanan berkendara harian.