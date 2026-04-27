Kymco G7 Terbaru: Evolusi dari KRV 180
jpnn.com - Langkah Kymco di pasar skutik premium kembali menarik perhatian lewat peluncuran model terbaru G7.
Skutik berevolusi dari basis Kymco KRV 180, yang kini tampil lebih matang, baik dari sisi desain, teknologi, maupun performa.
Sekilas, DNA sporty masih terasa kuat. Garis bodi tajam dipadukan dengan pijakan kaki model floorboard yang memberi kesan agresif.
Namun, sentuhan baru pada fascia depan langsung mengalihkan perhatian.
Desainnya kini lebih berani, dengan tampilan yang futuristis tanpa kehilangan identitas khas skutik sport.
Sorotan utama justru ada di balik kulitnya. G7 MY2026 mengusung teknologi Smart Oil-Electric, sebuah pendekatan hybrid yang dikombinasikan dengan sistem Integrated Starter Generator.
Hasilnya bukan sekadar starter mesin yang lebih halus, tetapi juga dorongan torsi tambahan saat akselerasi—terutama ketika menyalip atau keluar dari tikungan.
Dari sisi dapur pacu, skutik ini dibekali mesin satu silinder 175 cc berpendingin cairan dengan konfigurasi empat katup.
