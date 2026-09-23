Kyoga Nakamura Tak Sabar Jumpa Timnas Indonesia, Singapura Siapkan Duel Panas

jpnn.com - Timnas Singapura langsung menghadapi tantangan besar pada FIFA ASEAN Cup 2026. The Lions dijadwalkan bertemu Timnas Indonesia dalam pertandingan pembuka Grup A.

Gelandang Singapura Kyoga Nakamura menyambut pertandingan tersebut dengan antusias. Pemain keturunan Jepang itu mengaku tidak sabar merasakan persaingan di turnamen antarnegara Asia Tenggara.

Singapura tergabung dalam Grup A bersama Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Kondisi tersebut membuat Nakamura dan rekan-rekannya harus mempersiapkan diri sejak laga pertama.

Nakamura berharap setiap negara menurunkan pemain terbaiknya. Menurutnya, menghadapi tim dengan kekuatan penuh akan menjadi pengalaman sekaligus ujian berharga.

"Sebagai pemain, saya merasa sangat bangga bisa mewakili negara dan menghadapi tim-tim kuat dalam sebuah kompetisi," ujar Nakamura, dikutip dari situs FIFA.

Meski sudah mengetahui calon lawannya, Nakamura memilih untuk lebih berkonsentrasi pada persiapan tim sendiri. Ia menilai hal-hal yang berada dalam kendali harus menjadi perhatian utama sebelum pertandingan.

"Saya selalu percaya bahwa, siapa pun lawan yang dihadapi, saya harus memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa saya kendalikan," katanya.

Nakamura juga membawa pengalaman positif sebelum mengikuti turnamen. Ia menjadi bagian dari skuad Singapura yang berhasil mengakhiri penantian panjang untuk kembali tampil di Piala Asia.