L/ Bawa Cerita Personal dalam Mini Album Bloodline
jpnn.com, JAKARTA - L/, proyek musik yang digawangi oleh Lara Silvy, konsisten menghadirkan karya-karya bernuansa ambient pop.
Musiknya memadukan tekstur elektronik dengan sentuhan indie folk, menghasilkan soundscape yang membuat terbawa suasana dan cerita yang penuh rasa.
Setelah merilis beberapa single pada 2024 dan 2025, L/ siap merilis EP debut yang bertajuk Bloodline, melalui kerja sama dengan label rekaman demajors.
Proyek tersebut dikerjakan bersama dua produser muda berbakat, Ican Pane dan Azel Dinangga, sejak Januari 2025.
Bloodline menjadi kolaborasi ketiga setelah sebelumnya bekerja sama pada single Fade Away dan Eternally Shine.
Melalui kerja sama tersebut, ketiganya berhasil membuat warna musik yang fresh namun tetap emosional.
Bloodline jadi titik penting di perjalanan musik L/, menghadirkan 4 lagu baru dengan nuansa dreamy, sentuhan elektronik halus, dan cerita personal yang penuh perasaan.
Terinspirasi dari atmosfer lagu-lagu dari Clairo, eksperimen musik Lali Puna, serta gaya khasnya sendiri, L/ menciptakan karya yang terasa dekat sekaligus universal.
