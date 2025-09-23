L-Bhara Band Jadi Jembatan Komunikasi Polantas dengan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70, Korlantas Polri menghadirkan terobosan kreatif melalui peluncuran L-Bhara Band, sebuah grup musik yang seluruh personelnya berasal dari anggota polantas.

Acara launching berlangsung di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, bertepatan dengan momentum syukuran Hari Lalu Lintas.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut lahirnya L-Bhara Band merupakan wujud nyata inovasi mereka dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Musik dipandang sebagai bahasa universal yang mudah diterima semua kalangan, sehingga mampu menjembatani pesan-pesan penting kepolisian, khususnya terkait keselamatan berlalu lintas.

“Musik adalah bahasa jiwa yang bisa merangkul semua orang. Dengan musik, kami ingin mendekatkan Polantas kepada masyarakat, menyampaikan pesan keselamatan, dan menumbuhkan kebersamaan tanpa sekat,” ujar Agus dalam siaran persnya, Senin (22/9).

L-Bhara Band tidak hanya menampilkan hiburan, tetapi juga mengemas edukasi lalu lintas dalam balutan seni. Setiap penampilan dirancang untuk menyampaikan pesan moral tentang disiplin, keselamatan, serta kepedulian di jalan raya.

Menariknya, semua personel band hingga artis penyanyi berasal dari anggota polantas. Hal ini menjadi bukti bahwa di balik tugas-tugas kepolisian yang penuh kedisiplinan, tersimpan bakat seni dan kreativitas yang bisa menginspirasi.

Selain menjadi sarana komunikasi, L-Bhara Band diharapkan dapat membangun citra positif polantas di mata publik. Kehadirannya menjadi simbol bahwa polisi tidak hanya hadir dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga bisa hadir sebagai sahabat masyarakat melalui ekspresi seni dan budaya.

“Polantas ingin terus berbenah, terus berinovasi, agar keberadaan kami benar-benar dirasakan manfaatnya. L-Bhara Band adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kami dekat, humanis, dan siap mendengarkan masyarakat,” tambah Kakorlantas.