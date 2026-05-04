LA Indie Movie Kembali Digelar, Cari Talenta Perfilman Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian LA Indie Movie akhirnya kembali digelar pada tahun ini.

LA Indie Movie merupakan suatu wadah bagi para kreator perfilman yang dimulai pada 2007 untuk mendukung perkembangan dan kemajuan industri perfilman.

Hingga saat ini, wadah ini menjadi tempat berkumpul, bertukar pikiran, serta membuka jalan bagi individu yang tertarik untuk mengembangkan diri dalam perfilman Indonesia mulai dari penulis cerita dan naskah, sutradara, produser, editor, production designer, sinematografer, hingga digital creator.

Adapun LA Indie Movie membuka peluang bagi mereka untuk bertemu, bekerja, dan terjun langsung dan belajar dari insan perfilman Indonesia dan luar negeri.

Selepas vakum selama 6 tahun karena pandemi, LA Indie Movie kembali hadir untuk berbagi ilmu dalam film-making workshop, yang menawarkan pengalaman unik serta peluang untuk masyarakat yang antusias membuktikan karya kreatif. Sebuah kesempatan yang tidak akan ditemukan di workshop manapun.

Dengan konsep yang lebih modern dan visioner, LA Indie Movie menghadirkan tantangan baru bagi para peserta yang tertarik untuk menuangkan ide, mengasah skill serta berkreasi di dunia perfilman.

Melalui rangkaian acara ini, para peserta dapat mengikuti workshop, kelas-kelas inspiratif dan mentorship khusus dengan para pakar perfilman terpilih, untuk membahas cara menavigasi karier di industri perfilman nasional.

Salah satu dari kontennya adalah digelarnya beberapa sesi workshop yang akan semakin berbobot dengan kehadiran para praktisi film nasional dan international. Mulai dari sosok senior hingga talenta muda yang sedang naik daun, mereka akan mengupas topik bahasan menarik sekaligus berbagi pengalaman berharga yang telah mereka lalui.