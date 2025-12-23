La Ode Darwin Sebut Rapimnas Golkar Perkuat Soliditas Kader untuk Kawal Pemerintahan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara La Ode Darwin menyampaikan pernyataan setelah pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP Partai Golkar.

Dia menegaskan bahwa jajaran Partai Golkar di daerah akan fokus pada konsolidasi organisasi.

“Sekaligus kami fokus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ungkap La Ode Darwin dalam keterangan resmi.

Bupati Muna Barat periode 2025-2030 itu menghadiri Rapimnas DPP Partai Golkar yang mengusung tema 'Memantapkan Konsolidasi, Memajukan Indonesia' pada 19-21 Desember 2025 di Jakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta seluruh Pengurus DPP Partai Golkar dan Pimpinan Organisasi Pendiri, Hasta Karya dan DPD 1 Partai Golkar Seluruh Indonesia.

La Ode Darwin menyampaikan bahwa Rapimnas menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat soliditas internal partai dalam menghadapi dinamika politik nasional ke depan.

Konsolidasi struktural hingga ke tingkat paling bawah menjadi agenda utama agar mesin partai bekerja lebih efektif, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami memastikan kader tetap solid, bergerak serempak dalam konsolidasi di bawah Komado Ketum Bahlil dan fokus untuk membesarkan Partai Golkar dengan target meningkatkan perolehan kursi di semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten dan kota,” jelasnya.