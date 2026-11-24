jpnn.com, JAKARTA - Kegiatan Voice of Noel: Christmas Singing Competition 2026 yang digelar di La Vela Little Europe, Green Lake City dapat menjadi ajang untuk mengembangkan bakat menyanyi anak.

Kompetisi tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak berusia 3 hingga 13 tahun untuk menunjukkan kemampuan vokal mereka di hadapan publik.

Selain menjadi ajang unjuk bakat, kegiatan itu dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk melatih keberanian, kemampuan berekspresi, dan kepercayaan diri sejak dini.

Canal Plaza La Vela Green Lake City menjadi lokasi penyelenggaraan kompetisi yang mengusung tema Natal tersebut.

Voice of Noel: Christmas Singing Competition 2026 digelar di La Vela Little Europe, Green Lake City.

Rangkaian perlombaan terbagi menjadi dua tahap, yakni semifinal pada 28 November 2026 dan grand final pada 29 November 2026. Kompetisi berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 19.00 WIB.

Penyelenggara menyediakan dua kategori perlombaan, yakni kategori A untuk peserta berusia 3 hingga 7 tahun dan kategori B untuk peserta berusia 8 hingga 13 tahun.