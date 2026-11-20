jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membukukan laba bersih sebesar Rp2,82 triliun pada kuartal III 2026.

Jumlah tersebut memelesat 22,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,3 triliun.

Pencapaian ini didorong strategi Beyond Mortgage yang mulai menunjukkan hasil positif melalui pertumbuhan kredit nonperumahan dan penguatan transaksi digital.

Hingga September 2026, kredit dan pembiayaan konsolidasian BTN, termasuk PT Bank Syariah Nasional (BSN), mencapai Rp436,56 triliun, tumbuh 14,6 persen dibandingkan perolehan September 2025 yang sebesar Rp381 triliun secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut ditopang kredit nonperumahan yang meningkat 68,2 persen menjadi Rp98,39 triliun.

Dua pendorong utamanya adalah pengembangan kredit konsumer melalui akuisisi portofolio kredit pensiun SMBC Indonesia serta penguatan pembiayaan korporasi.

Kredit konsumer melonjak 247,1 persen menjadi Rp26,83 triliun, didukung masuknya portofolio kredit pensiun tersebut.