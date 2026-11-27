Laba Bersih BTN Naik Jadi Rp2,92 Triliun per Oktober 2026, Total Aset Tembus Rp563,61 T
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasian sebesar Rp2,92 triliun hingga 31 Oktober 2026, tumbuh 16,55 persen dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,50 triliun.
Kinerja positif ini ditopang ekspansi pembiayaan yang solid, di mana penyaluran kredit mencapai Rp372,86 triliun dan pembiayaan syariah sebesar Rp65,46 triliun, sehingga total kredit dan pembiayaan BTN menembus Rp438,31 triliun atau naik 13,67 persen secara tahunan dari Rp385,59 triliun.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan performa hingga akhir Oktober 2026 mencerminkan ketahanan model bisnis perseroan serta sinergi layanan perbankan di tengah dinamika ekonomi.
"Capaian laba bersih sebesar Rp2,92 triliun atau naik 16,55 persen secara tahunan dan total aset Rp563,61 triliun hingga Oktober 2026 menunjukkan soliditas fungsi intermediasi serta kontribusi positif dari lini bisnis dan entitas anak perseroan," kata Nixon dalam keterangan resminya yang diterima JPNN.com, Jumat (27/11).
Ke depan, lanjut Nixon, BTN akan terus menjaga kualitas pertumbuhan pembiayaan, memperkuat struktur pendanaan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional secara berkelanjutan.
Seiring ekspansi bisnis tersebut, total aset BTN turut terkerek naik 11,94 persen secara tahunan menjadi Rp563,61 triliun per akhir Oktober 2026, dibandingkan posisi Oktober tahun lalu sebesar Rp503,48 triliun.
Pertumbuhan aset ini juga diimbangi oleh permodalan yang kokoh dengan total ekuitas mencapai Rp37,86 triliun sebagai bantalan ekspansi usaha ke depan.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan performa perseroan hingga akhir 2026, laba bersih naik 16,55 persen jadi Rp2,92 triliun
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