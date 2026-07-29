Laba Bersih Elnusa Tembus Rp 435 Miliar di Semester I 2026, Melonjak 29 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELNUSA, IDX: ELSA) kembali membukukan kinerja keuangan yang solid pada Semester I 2026.

Perusahaan jasa energi terintegrasi yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina itu mencatat pendapatan usaha sebesar Rp 7,6 triliun, meningkat 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan tersebut diikuti peningkatan EBITDA sebesar 16 persen menjadi Rp 862 miliar dan laba bersih melonjak 29 persen menjadi Rp 435 miliar, mencerminkan akselerasi profitabilitas yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan dan memperkuat kualitas pertumbuhan Perseroan.

Direktur Keuangan Elnusa Nelwin Aldriansyah mengatakan kinerja tersebut menunjukkan efektivitas strategi Perseroan dalam mengoptimalkan portofolio bisnis, meningkatkan produktivitas aset, serta menjaga disiplin biaya di tengah dinamika industri energi.

"Pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan menunjukkan bahwa Elnusa tidak hanya bertumbuh dari sisi volume bisnis, tetapi juga berhasil meningkatkan kualitas pendapatan dan efisiensi operasional," kata Nelwin dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Menurut Nelwin, hal ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

Peningkatan kualitas kinerja tersebut turut tercermin dari Net Profit Margin (NPM) yang meningkat menjadi 5,7 persen atau tumbuh sekitar 19 persen dibandingkan Semester I 2025.

Ekspansi margin ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan biaya yang disiplin, optimalisasi utilisasi aset, serta peningkatan kontribusi bisnis dengan nilai tambah yang lebih tinggi.