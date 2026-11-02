Laba Bersih Phapros (PEHA) Melonjak di Kuartal III-2026 hingga 311,58%

jpnn.com, JAKARTA - PT Phapros Tbk (PEHA) perusahaan farmasi terkemuka nasional dan bagian dari holding BUMN farmasi, kembali mencatat kinerja keuangan moncer pada kuartal III 2026.

Laba bersih Phapros melonjak 311,58 persen atau lebih dari empat kali lipat menjadi Rp 31,60 miliar, sementara penjualan tumbuh 15,07 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp 786,57 miliar.

Perseroan juga berhasil meningkatkan efisiensi operasional. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) periode Januari–September 2026 tumbuh 30,26 persen menjadi Rp117,66 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025.

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Margin EBITDA naik menjadi 15 persen dari 13,2 persen, yang menunjukkan operasional produksi Phapros makin efisien dan profitabilitas kuat.

Margin laba kotor juga meningkat berkat perbaikan portofolio produk dan efisiensi proses produksi di pabrik.

Phapros berhasil menjaga tren pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan sejak 2025 di tengah tantangan global dan domestik yang dihadapi industri farmasi.

Pada 2025, perusahaan sukses membukukan penjualan sebesar Rp940,88 miliar, naik 26,34 persen y-o-y.

Tren positif itu berlanjut hingga September 2026, dengan penjualan Rp786,57 miliar dibandingkan dengan periode Januari-September 2025 sebesar Rp683,58 miliar.