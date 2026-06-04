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Laba Bersih Prudential Indonesia Tembus Rp 2,4 T di 2025, Ini Faktor Pendorong

Laba Bersih Prudential Indonesia Tembus Rp 2,4 T di 2025, Ini Faktor Pendorong
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Prudential Indonesia berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 2,4 triliun sepanjang tahun 2025. Foto: Tim Prudential Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 2,4 triliun sepanjang tahun 2025. 

Chief Financial Officer Prudential Indonesia, Adit Trivedi mengungkapkan pertumbuhan laba tersebut didorong oleh sejumlah faktor fundamental. 

Beberapa di antaranya, kinerja investasi yang kuat serta pendekatan disiplin perusahaan dalam manajemen biaya operasional.

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Adit menjelaskan Pendapatan Premi Bruto (GWP) perusahaan tumbuh sebesar 2 persen. 

Hal ini menjadi indikator positif yang mencerminkan loyalitas nasabah terhadap layanan Prudential.

Selain itu, faktor lain di balik moncernya kinerja keuangan Prudential Indonesia tahun ini yakni meningkatnya kesetiaan nasabah.

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Adit Trivedi menjelaskan semakin sedikit nasabah yang memutuskan untuk menutup polis secara prematur atau melakukan penebusan (surrender). 

Selain itu, volume penarikan dana oleh nasabah juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Prudential Indonesia berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 2,4 triliun sepanjang tahun 2025.

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