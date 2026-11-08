Labeli Hoaks Isu Munaslub, Golkar Papua Tengah Solid Dukung Bahlil Tetap Ketum

jpnn.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Papua Tengah Soedeson Tandra membantah kabar parpolnya bakal menggelar Munaslub dengan agenda mengganti ketum partai berlambang Pohon Beringin Bahlil Lahadalia.

Dia merasa yakin seluruh struktur partai di berbagai tingkatan tetap solid mendukung kepemimpinan Bahlil di Golkar

"Isu mengenai adanya Munaslub itu adalah hoaks. Saya yakin seluruh DPD Golkar se-Indonesia solid mendukung kepemimpinan Pak Bahlil," kata Soedeson di Jakarta, Minggu (8/11).

Soedeson memastikan narasi perpecahan di Golkar sebagai informasi bohong atau hoaks yang sengaja disebarkan demi memecah belah keutuhan internal.

"Golkar Papua Tengah mendukung penuh kepemimpinan Pak Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar," katanya.

Legislator Komisi III DPR RI itu memperingatkan oknum tidak bertanggung jawab segera menyetop isu Golkar bakal menggelar Munaslub setelah heboh skandal penyadapan.

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"Kami mengimbau kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berhenti menyebarkan berita bohong karena ada konsekuensi hukumnya," ujarnya.

Soedeson menuturkan suasana internal Golkar saat ini berada dalam kondisi yang sangat kondusif dan fokus menjalankan program kerja sesuai arahan DPP.