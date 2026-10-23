Laboratorium Produksi 1,2 Ton Sabu-Sabu di Pidie Dikelola Ahli Kimia Asal China

jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut laboratorium narkoba yang memproduksi 1,2 ton sabu-sabu di kawasan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh, dikelola ahli kimia dari jaringan internasional.

"Dari prosesnya, laboratorium sabu-sabu di Pidie, Aceh, tersebut menunjukkan bahwa dikelola jaringan dengan ahli kimia berpengalaman," kata Suyudi di Pidie, Jumat (23/10/2026).

Kapolri menyampaikan itu saat berkunjung ke bangunan toko yang dijadikan laboratorium untuk memproduksi metamfetamin cair menjadi sabu-sabu dalam bentuk kristal.

Sebelumnya, tim gabungan menggerebek bangunan toko tersebut dan menemukan 20 drum metamfetamin cair dan 500 kilogram sabu-sabu dengan total berat kotor mencapai 1,2 ton.

Jenderal Suyudi mengatakan operasi pengungkapan laboratorium narkoba tersebut berawal dari informasi pengiriman ratusan kilogram metamfetamin cair dari China menuju Aceh pada Februari 2026. Barang terlarang itu masuk Aceh pada Mei 2026.

Selanjutnya, terdeteksi dua orang warga negara China berinisial LJ (45) dan XM (42) datang ke Aceh untuk melakukan survei.

Kedua orang tersebut merupakan ahli kimia dan diduga sebagai koki atau peracik metamfetamin cair menjadi kristal.

"Keduanya masuk ke Aceh melalui Malaysia dan berada di Aceh selama 10 hari. Selama di Aceh, keduanya diduga melakukan survei. Mereka kembali Malaysia pada awal Juni 2026," kata Kapolri.