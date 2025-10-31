Labore Meluncurkan Skincare Berbasis Microbiome, Ini Manfaatnya

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Labore, brand dermatologi menghadirkan pemeriksaan MCU (Microbiome Check-Up) kulit pertama di Asia Tenggara, agar masyarakat bisa memahami kondisi kulitnya secara lebih mendalam di atrium Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

dr. Sari Chairunnisa, Sp.DVE., FINSDV, Founder Labore menyampaikan Microbiome adalah kunci utama kesehatan kulit, dan setiap orang memiliki komposisi mikrobioma yang berbeda.

"Melalui teknologi hasil kolaborasi dari researcher dan dermatologis di dalam dan luar negeri kami tidak hanya dapat mengenali jenis kulit, tetapi juga mengetahui keseimbangan mikrobioma yang berperan penting dalam daya tahan kulit,” ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan MCU (Microbiome Check-Up) kulit, Labore memperkenalkan Labore Microbiome Balance Analyzer — alat diagnosis kulit yang dikembangkan dan diverifikasi oleh dermatolog global untuk mengidentifikasi kondisi kulit secara presisi, termasuk keseimbangan mikrobiomanya.

Untuk memastikan analisis yang komprehensif, mereka melibatkan keahlian berbagai dermatolog klinis dan subspesialis, meliputi dermatologi estetik, pediatrik, immunodermatology, hingga dermatologi alergi.

Sehingga hasil pemeriksaan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang kesehatan kulit setiap individu.

Labore berkolaborasi dengan instansi bioteknologi yang berfokus pada inovasi berbasis mikrobioma yaitu Nusantics.

“Teknologi microbiome decoding dapat memetakan kondisi kulit setiap individu, sehingga dermatologist memiliki insight yang lebih akurat untuk memberikan rekomendasi perawatan spesifik untuk setiap orang,” ungkap Revata Utama, BSc. (Hons), Founder dan CEO Nusantics.