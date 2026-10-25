Labu Raksasa Bertebaran di PIK & PIK2 Menjelang Halloween 2026, Sirkus Unik Juga Ada
jpnn.com, JAKARTA - Wajah sejumlah destinasi wisata di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 berubah menjelang perayaan Halloween pada 31 Oktober 2026. Kini warna oranye tampak menghiasi berbagai sudut kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu.
Warna oranye yang menghiasi berbagai titik di PIK dan PIK2 itu hadir melalui instalasi labu raksasa, karakter lucu, hingga dekorasi bertema fantasi. Pencahayaan yang menarik melengkapi keberadaan berbagai dekorasi itu.
Namun, Halloween tidak harus selalu menghadirkan kesan menyeramkan. Sebagian besar karakter labu justru tampil dengan wajah tersenyum, tertawa, bahkan mengenakan aksesori yang mengundang perhatian.
Suasana tersebut memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan PIK dan PIK2 untuk bersantai, menikmati kuliner, maupun menghabiskan waktu bersama keluarga.
Di PIK Icon, misalnya, sebuah karakter labu berukuran besar terlihat menjadi pusat instalasi Halloween.
Mulutnya terbuka lebar dengan deretan gigi yang menyerupai karakter animasi. Di bagian bawah terdapat ornamen dekoratif berwarna oranye yang dikelilingi labu-labu kecil.
Ketika malam tiba, cahaya lampu pada dekorasi mempertegas warna oranye sekaligus menghadirkan suasana meriah di tengah bangunan komersial.
Pemandangan berbeda terlihat di East Coast PIK. Kawasan tersebut menghadirkan deretan labu yang menghiasi jalur pedestrian.
Wajah sejumlah destinasi wisata di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 berubah menjelang perayaan Halloween pada 31 Oktober 2026
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