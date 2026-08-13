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Ladang Ganja Ini Ditemukan di Langkat

Ladang Ganja Ini Ditemukan di Langkat
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Polisi mengungkap praktik penanaman ganja di kawasan perladangan di Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. ANTARA/HO-Polres Langkat

jpnn.com - Polisi menemukan ladang ganja di kawasan perladangan di Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).

Kapolsek Kuala AKP Syamsul Bahri menjelaskan kasus itu terungkap dari informasi masyarakat mengenai adanya tanaman yang diduga ganja di salah satu area ladang.

Pihaknya langsung bergerak melakukan penyelidikan. Personel terlebih dahulu melakukan pengintaian di lokasi untuk memastikan informasi yang diterima dari masyarakat.

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Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial SH (35), warga Desa Garunggang, Kecamatan Kuala.

Dalam penindakan tersebut, polisi turut mengamankan 11 batang tanaman ganja yang masih tumbuh di ladang yang diduga milik terduga pelaku.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap SH. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, yang bersangkutan mengakui menanam tanaman tersebut di ladangnya.

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SH juga mengaku masih menyimpan daun ganja kering di dalam sebuah goni plastik yang berada di sebuah gubuk.

Selanjutnya, SH beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kuala untuk diproses lebih lanjut.

Polisi menemukan ladang ganja di kawasan perladangan di Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).

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